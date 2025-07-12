Дюков рассказал, чему РФС научила ситуация с «Торпедо»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с расследованием в отношении ряда сотрудников «Торпедо».

19 июня стало известно, что совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова задержали. 21 июня Мещанский суд Москвы отправил функционеров в СИЗО на два месяца. Их подозревают в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

— Когда начались следственные действия, РФС получил информацию именно в тот момент.

— Чему РФС научила эта история, какие выводы сделаны?

— Подобные методы недопустимы, будут строго и жестко наказываться. С УЕФА этот вопрос не обсуждали. Знаю их позицию. Посмотрите, какое количество решений они выносили по поводу противоправного влияния на матч, в том числе в отношении именитых клубов.

10 июля РФС объявил об отстранении Соболева от футбола на пять лет, а Скородумова — на десять. Также организация исключила «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26.