Президент "Оренбурга" Владимир Кияев: "Трабукки – мой персональный консультант"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что известный футбольный агент Марко Трабукки стал его консультантом и помогает ему по трансферам и контрактам футболистов, передает "РИА Новости".

"Оренбург" после 18 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка и имея игру в запасе.

– С Марко Трабукки меня познакомил в сентябре прошлого года очень известный и уважаемый ветеран советского футбола, не хотелось бы называть его фамилию. Поэтому я и попросил Марко быть моим персональным консультантом. Никаких дивидендов у него нет, как и должности в клубе. Консультируемся по трансферам, условиям контрактов. Он оказывает мне реальную помощь своими советами. Мы с ним договорились, что он будет подыскивать молодых и перспективных игроков, которые со временем смогут уходить в другие команды, а "Оренбург" сможет зарабатывать на трансферах и пополнять свой бюджет, – приводит слова Кияева "РИА Новости".

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