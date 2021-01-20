Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, как пережил автогол в матче 19-го тура российской премьер-лиги против «Спартака» (3:1).

— На «Радио Зенит» ваш автогол в матче со «Спартаком» признали лучшим в сезоне.

— Это странно, что дали приз за гол в свои ворота, а не за гол в ворота «Брюгге», я разочарован! — сказал Ловрен. — Если серьезно, то такое случается. В том эпизоде произошло недопонимание между мной и Луневым. Но главное, что мы победили, и никто не вспомнит тот автогол спустя время.

— Вы написал в Instagram, что извиняетесь перед Луневым. А лично сказали ему это?

— Нет, только написал, чтобы все увидели.

— Аршавин сказал, что у вас стальная грудь.

— Ха-ха, да. Я крепок! К счастью, тот автогол нас не выбил из колеи. Проиграть после такого можно, но мы сохранили концентрацию и победили. Думаю, мы бегали больше соперника и поэтому выиграли. Да и вообще в каждом аспекте превзошли «Спартак».

(Гоша Чернов)

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