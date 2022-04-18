«А вы готовы?» ЦСКА опубликовал превью к дерби со «Спартаком»

ЦСКА опубликовал превью к матчу 1/4 финала Кубка России со «Спартаком»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала превью к матчу 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

Главным героем превью является полузащитник московского клуба Егор Ушаков.

В видео, снятом от первого лица, 19-летний россиянин тренируется и общается с партнерами по команде.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится в среду, 20 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени.