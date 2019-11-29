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Пресс-атташе «Сочи»: «Ситуация с ангиной критическая, но матч с «Оренбургом» никто не отменит»

17:31
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Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев прокомментировал информацию о том, что ряд футболистов команды заразились ангиной.

Ранее сообщалось, что за два дня до игры 18-го тура российской премьер-лиги с «Оренбургом» тренировку пришлось отменить. По заключению клубных докторов, игроков команды подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов.

- Ситуация, честно сказать, критическая. Понятно, что при этом матч никто не отменит. Части игроков придется играть недолеченными. Теперь остается только отслеживать ситуацию, что врачи и делают, — сообщил Груднев.

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