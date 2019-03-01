Пресс-аташе "Динамо": "Состоится ли матч с "Локомотивом" на новой арене в Петровском парке? РПЛ еще раз проверит состояние поля и решит "

Руководитель пресс-службы "Динамо" Игорь Ершов рассказал "СЭ" о ситуации вокруг нового стадиона. Сегодня стало стало известно, что встреча 19-тура РПЛ между бело-голубыми и "Спартаком" пройдет в Химках из-за неудовлетворительного состояния газона на арене в Петровском парке.

– Дело не в стадионе, а в поле, – сказал Ершов. – До намеченной на 30 марта домашней игры с "Локомотивом" инспекторы РПЛ еще раз проверят покрытие и решат, можно ли на нем проводить матч 21-го тура или нет. (Арман Мкртчян)

"Динамо" и "Спартак" не сыграют в Петровском парке. Поле непригодно