Премьер-лига поддерживает решение исполкома РФС

В пятницу состоялось заседание исполкома РФС, на котором был принят ряд важных решений. Новым главой судейского комитета Футбольного союза вместо Николая Левникова, который получил назначение в комиссию УЕФА, стал член комитета Ашот Хачатурянц.

Российская премьер-лига считает предложения президента РФС А. В. Дюкова по реформе судейства и инспектирования правильным и своевременным. Концепция развития судейства, представленная А. Хачатурянцом на заседании, отвечает современным реалиям. Клубы РПЛ настроены на конструктивную работу с новым руководством судейского Комитета РФС, — говорится в заявлении РПЛ.

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