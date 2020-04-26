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Представитель Тила: «В балете меня били за неправильные позиции. Футболистам это точно не помешает»

13:23
Гус Тил. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гус Тил. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный представитель хавбека «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ». Летом 2019 года красно-белые заплатили за игрока голландскому «АЗ» рекордные 16 миллионов.

— Футболом я не занималась, но много лет посвятила балету, — заявила Лельчук. — Он жестче, чем футбол. Педагоги били меня по рукам за неправильные позиции. Футболистам это точно не помешает. Характер и дисциплина очень важны.

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