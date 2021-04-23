Представитель Николича отреагировал на интерес к тренеру со стороны «Пармы»
Представитель главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович опроверг информацию о том, что сербский специалист может возглавить «Парму».
«Я ничего об этом не знаю и ничего не слышал. Марко — тренер «Локомотива». Ни с моей стороны, ни со стороны Николича никаких контактов с «Пармой» нет», — сказал Йоксимович «СЭ».
Ранее «СЭ» стало известно, что председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и главный тренер команды Марко Николич провели встречу, в ходе которой руководитель клуба дал понять тренеру, что хочет продолжить с ним дальнейшее сотрудничество.
Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. После 26 туров москвичи занимают второе место в Тинькофф РПЛ, набрав 49 очков. Также железнодорожники вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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