Представитель Николича отреагировал на интерес к тренеру со стороны «Пармы»

Представитель главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович опроверг информацию о том, что сербский специалист может возглавить «Парму».

«Я ничего об этом не знаю и ничего не слышал. Марко — тренер «Локомотива». Ни с моей стороны, ни со стороны Николича никаких контактов с «Пармой» нет», — сказал Йоксимович «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и главный тренер команды Марко Николич провели встречу, в ходе которой руководитель клуба дал понять тренеру, что хочет продолжить с ним дальнейшее сотрудничество.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. После 26 туров москвичи занимают второе место в Тинькофф РПЛ, набрав 49 очков. Также железнодорожники вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».