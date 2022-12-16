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Сегодня, 13:44

Представитель Квеквескири заявил, что к футболисту есть интерес со стороны клубов РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что к полузащитнику «Факела» Ираклию Квеквескири есть интерес от российских клубов.

«Контракт Квеквескири с «Факелом» заканчивается летом. Сейчас все в отпусках, но в ближайшее время будем общаться с «Факелом» о продлении соглашения, о том, как они видят дальнейшее сотрудничество. И уже из этого разговора будем исходить. Ираклия все устраивает — город, команда, его роль. Поэтому в первую очередь будем общаться с «Факелом», а потом думать о другие вариантах. Поступали ли предложения от других клубов? Было несколько разговоров, но конкретики нет», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

32-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года и провел за воронежский клуб 18 матчей, забив три мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-kvekveskiri-by-li-razgovory-s-klubami-rpl-no-irakliya-ustraivaet-gorod-komanda-ego-rol/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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