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Представитель болельщиков «Локо»: «Было бы правильно пускать 25-50% зрителей, все были бы довольны»

19:28
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Представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов прокомментировал ограничения на допуск болельщиков на стадионы.

«Локомотив» сделал заявление о допуске зрителей на матч с «Арсеналом»

Роспотребнадзор считает, что показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена.

«Сейчас мы все ждем информацию от нашего клуба, на данный момент клуб молчит. Все московские клубы обсуждают это, а где конкретика, знает только РФС. Было бы правильно пускать болельщиков на стадион, как в прошлом сезоне — 25-50 процентов посещаемости, все были бы довольны. Болельщикам стоит пока что успокоиться, надеемся все наладится. Самое главное, что конкретных слов о недопуске болельщиков на матчи без QR-кодов пока что не поступало», — сказал Крылов корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину.

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