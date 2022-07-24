Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:40

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о санкциях к Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможных санкциях в адрес полузащитника Алексиса Бека-Бека за удаление в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Все штрафы за удаления тренерский штаб применяет», — заявил Плутник.

Бека-Бека на 62-й минуте встречи был удален с поля за вторую желтую карточку.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Александр Плутник
Алексис Бека-Бека
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Баринов: «Про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес»
Агент Баринова ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Валенсию»
Дмитрий Баринов: «Весь «Локомотив» доверяет Худякову»
Баринов рад, что Марадишвили удалось забить в матче РПЛ с «Ростовом»
Александр Тарханов: «Догонит ли Смолов Кержакова по голам? По потенциалу — способен»
«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миронов считает, что «Ростов» должен был победить в матче с «Локомотивом»

Валерий Баринов — о Худякове: «У него много спасений, но есть моменты неуверенности, которые меня пугают»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости