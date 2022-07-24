Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о санкциях к Бека-Бека за удаление в матче с «Ростовом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможных санкциях в адрес полузащитника Алексиса Бека-Бека за удаление в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Все штрафы за удаления тренерский штаб применяет», — заявил Плутник.

Бека-Бека на 62-й минуте встречи был удален с поля за вторую желтую карточку.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».