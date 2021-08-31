«Предлагаю 2 на 2 встретиться. Бери с собой Шамиля Лахиялова». Сапогов снова обратился к Асильдарову

Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов предложил экс-форварду «Анжи» при личной встречи решить все вопросы.

«Шмель, до тебя мои смс на вот сап доходят? Предлагаю 2 на 2 встретиться. Бери с собой Шамиля Лахиялова! Если устраивает такой расклад, числа 2-го, 3-го можно созвониться, и обсудить где и когда», — написал Сапогов в Instagram.

Напомним, в конце 2020 года Сапогов вызвал Асильдарова на поединок для разрешения давнего личного конфликта.

Конфликт между Асильдаровым и Сапоговым произошел на сборе «Анжи» в Турции в феврале 2014 года. В результате драки Сапогов получил перелом челюсти и перенес операцию, а первый был отчислен из клуба.