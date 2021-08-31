«Предлагаю 2 на 2 встретиться. Бери с собой Шамиля Лахиялова». Сапогов снова обратился к Асильдарову
Бывший нападающий «Волги» Алексей Сапогов предложил экс-форварду «Анжи» при личной встречи решить все вопросы.
«Шмель, до тебя мои смс на вот сап доходят? Предлагаю 2 на 2 встретиться. Бери с собой Шамиля Лахиялова! Если устраивает такой расклад, числа 2-го, 3-го можно созвониться, и обсудить где и когда», — написал Сапогов в Instagram.
Напомним, в конце 2020 года Сапогов вызвал Асильдарова на поединок для разрешения давнего личного конфликта.
Конфликт между Асильдаровым и Сапоговым произошел на сборе «Анжи» в Турции в феврале 2014 года. В результате драки Сапогов получил перелом челюсти и перенес операцию, а первый был отчислен из клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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