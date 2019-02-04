Праздничный торт для Полубояринова от "Спартака". Видео

"Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Данила Полубояринова. Сегодня хавбеку исполнилось 22 года. Имениннику вручили праздничный торт на сборе красно-белых в Турции.

В текущем сезоне Полубояринов провел 21 матч за "Спартак-2" и не отметился результативными действиями.

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