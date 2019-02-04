Праздничный торт для Полубояринова от "Спартака". Видео

"Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Данила Полубояринова. Сегодня хавбеку исполнилось 22 года. Имениннику вручили праздничный торт на сборе красно-белых в Турции.
🔴⚪️ Торт для именинника и аплодисменты от команды. 🎂– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 февраля 2019 г.
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С днем рождения, Данил! 👏🏻#Спартак #ДанилПолубояринов #Spartak pic.twitter.com/vqdBGFHPT1
В текущем сезоне Полубояринов провел 21 матч за "Спартак-2" и не отметился результативными действиями.
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