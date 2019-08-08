"Поздравляю болельщиков ЦСКА! Это плюс и для клуба, и для игрока" Грушевский рад, что Чалов остался

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с "СЭ" мнением об отказе красно-синих продать 21-летнего нападающего Федора Чалова в английский "Кристал Пэлас".

Ранее "СЭ" стало известно, что ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба по Чалову в размере 23 миллионов фунтов. Трансферное окно в Англии закроется сегодня, 8 августа, в 19.00 по московскому времени. По информации обозревателя Дмитрия Симонова, "Кристал Пэлас" не станет делать армейцам новое предложение.

– Раз Федор остается, то поздравляю всех болельщиков ЦСКА с тем, что один из лидеров и любимцев публики продолжит выступления за наш клуб, – начал Грушевский. – Думаю, что в истории с возможным переходом в "Кристал Пэлас" были как позитивная, так и потенциально негативная сторона. Переезд в один из сильнейших чемпионатов в Европе – плюс, но "Пэлас" – команда, которая ни за что в Англии не борется и ни на что не претендует. Да, конкуренция там вряд ли жестокая, но боюсь, что Федю там ждало непростое испытание. Уверен, что Чалов уже скоро дождется своего часа и уедет уж точно за сумму не меньше той, что предлагал "Кристал Пэлас".

Желаю ему попасть в ту команду, в которой он станет действительно важным игроком, не растворится в бессмысленной и хаотичной английской игре в навесы. Чалов – комбинационный игрок, он хорош в подыгрыше, вспомните его голевую передачу Сигурдссону в матче с "Оренбургом". Как мне представляется, "Кристал Пэлас" – не про комбинационный футбол.

Новость о том, что Чалов не уйдет прямо сейчас – плюс как для ЦСКА, так и для самого футболиста. На мой взгляд, Федору очень нужен еще один год, в котором он проявит свои бомбардирские качества. Если он проведет как минимум еще один сезон на том же уровне, что и прошлый, то спрос к нему точно будет, за ним придут клубы серьезнее "Кристал Пэлас".

Вокруг Федора уже давно ходили разговоры об АПЛ, в претендентах на него фигурировали различные британские клубы, даже скаут "Манчестер Юнайтед" прилетал на матч ЦСКА с "Рубином" в Казани. Правда, мы точно не знаем, кого конкретно он просматривал, но говорили о Мариу Фернандесе и Чалове, которые как раз на его глазах соорудили гол-красавец.

Кстати, очень желаю Чалову в этом сезоне закрепиться в основной сборной России. Недавно прочел интервью Станислава Черчесова, в котором тот объяснял, что Федор нужнее в молодежной сборной. Не вижу ничего неуважительного по отношению к Чалову, но ведь тот же Никола Влашич уже поиграл за главную сборную Хорватии, а когда очень сильно понадобился молодежке – отправился с ней на чемпионат Европы. Впрочем, в нашей сборной есть серьезная конкуренция – незыблемый Дзюба и уже готовый мастер Смолов. Тем не менее, если Чалову удастся завоевать право на место в основе национальной команды, это еще сильнее поднимет интерес к его персоне. (Иван Торопцев)

В прошлом сезоне Чалов принял участие в 37 матчах за ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами.