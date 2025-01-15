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Сегодня, 11:27

Потенциальный новичок «Спартака» Илич пройдет дополнительное обследование на следующей неделе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич пройдет дополнительное медобследование на следующей неделе.

Во вторник, 14 января, спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что Илич выбыл на срок около двух недель.

«У Илича повреждение сгибательной мышцы левого бедра. Повторное обследование будет проведено через неделю для более точного определения времени восстановления», — сказал Джулини «СЭ».

12 января сообщалось, что Илич дал согласие на переход в «Спартак», клубы проведут переговоры по трансферу.

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма сделки может составить 25 миллионов евро.

Илич выступает за итальянский клуб с зимы 2023 года, в этом сезоне на его счету 13 матчей и 1 гол. Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.

Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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