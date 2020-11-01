Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых над «Тамбовом» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Важно, что «Динамо» победило, и что капитан (Антон Шунин — «СЭ») в дополнительное время спас команду, — заявил «СЭ» Силкин. — Да, бело-голубые играли в большинстве, но практически сразу после удалений в их ворота поставили пенальти. По большому счету, «Тамбов» всего раз пять подошел к воротам «Динамо» за всю игру, но заработал два пенальти. Причем, если бы не было ВАР, то второй одиннадцатиметровый вряд ли бы кто-то рассмотрел. Была суматоха, куча игроков в штрафной, но когда смотришь на повторе, видно, что Комличенко хватает за руку Ойеволе. 100-процентный пенальти, как и тот, что назначили несколькими минутами ранее в ворота хозяев.

Эпизод с Тетрашвили и жесткая игра «Тамбова» в целом? Видимо, была такая установка, хотели где-то напугать соперника. Но, то что Тетрашвили наступил на Шиманьского — это просто свинство. Я бы не только красную карточку дал, но еще бы и игр десять дисквалификации, чтобы человек задумался, что он вообще делает на поле. Он выходит в футбол играть или по ногам шипами ходить? (Севастиан Терлецкий)