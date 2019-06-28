Постановление Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева сообщил "СЭ", что постановление Мосгорсуда, отклонившего апелляции защиты, поступило в Пресненский районный суд.

Этапирование хавбека и его подельников в место отбытия наказания произойдет после того, как постановление придет в столичный СИЗО-2 "Бутырка".

Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 5 месяцев. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл – на 1 год и 6 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Постановление Мосгорсуда пришло в районный суд. Еду его забирать, – сказал Бушманов.

– Теперь их могут этапировать в колонию?

– Пока не знаю, пришли ли документы в изолятор. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды