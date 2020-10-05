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«Посмотрите на игру Максименко». «Спартак» обратился к болельщикам «МЮ» и «Ливерпуля»

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Александр Максименко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Спартака» в англоязычном Twitter клуба обратилась к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

«Дорогие болельщики «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед», если вы забыли, как вратари делают сэйвы, посмотрите, что сделал наш Александр Максименко вчера в матче против «Зенита». С наилучшими пожеланиями, «Спартак», — говорится в сообщении.

К записи прикреплено видео с нарезкой игры Максименко в матче с «Зенитом» (1:1). Накануне «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» (2:7) в чемпионате Англии, а «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэму» (1:6).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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