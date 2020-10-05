«Посмотрите на игру Максименко». «Спартак» обратился к болельщикам «МЮ» и «Ливерпуля»

Пресс-служба «Спартака» в англоязычном Twitter клуба обратилась к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Dear Liverpool and Man Utd fans,



In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here's what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.



Regards,

FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020

«Дорогие болельщики «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед», если вы забыли, как вратари делают сэйвы, посмотрите, что сделал наш Александр Максименко вчера в матче против «Зенита». С наилучшими пожеланиями, «Спартак», — говорится в сообщении.

К записи прикреплено видео с нарезкой игры Максименко в матче с «Зенитом» (1:1). Накануне «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» (2:7) в чемпионате Англии, а «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэму» (1:6).