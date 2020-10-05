«Посмотрите на игру Максименко». «Спартак» обратился к болельщикам «МЮ» и «Ливерпуля»
Пресс-служба «Спартака» в англоязычном Twitter клуба обратилась к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
Dear Liverpool and Man Utd fans,— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020
In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here's what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.
Regards,
FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV
«Дорогие болельщики «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед», если вы забыли, как вратари делают сэйвы, посмотрите, что сделал наш Александр Максименко вчера в матче против «Зенита». С наилучшими пожеланиями, «Спартак», — говорится в сообщении.
К записи прикреплено видео с нарезкой игры Максименко в матче с «Зенитом» (1:1). Накануне «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» (2:7) в чемпионате Англии, а «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэму» (1:6).