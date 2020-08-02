«Последние несколько недель выдались нервными». Гайч ждет возможности присоединиться к ЦСКА

Новичок ЦСКА форвард Адольфо Гайч заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к московскому клубу.

— К счастью, все формальности улажены, — цитирует игрока TNT Sports. — Честно признаюсь, что последние несколько недель выдались нервными. Было очень много информации. Но теперь я жду возможности поскорее сыграть за ЦСКА.

30 июля «Сан-Лоренсо» сообщил, что Адольфо Гайч перешел в ЦСКА. Клуб принял предложение «армейцев» в размере 8,5 миллионов евро и 20 процентов с последующей перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт.