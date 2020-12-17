РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

После матча «Зенит» — «Спартак» в полицию доставили 19 человек

12:32
16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

После матча «Спартака» и «Зенита» на «Газпром Арене» в отделы полиции доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него, информирует ТАСС со ссылкойМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В среду во время матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак» (3:1) на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд.

«За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков «Спартака» и пять поклонников «Зенита». Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлено еще пять человек за нахождение у стадиона в нетрезвом виде.

Ранее в главке сообщили, что по факту стычки между болельщиками полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10279987

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир