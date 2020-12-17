После матча «Спартака» и «Зенита» на «Газпром Арене» в отделы полиции доставлено 14 человек за нарушения на стадионе и еще пять за нарушения около него, информирует ТАСС со ссылкойМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В среду во время матча 19-го тура «Зенит» — «Спартак» (3:1) на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд.

«За административные правонарушения на самом стадионе было задержано и доставлено в полицию 14 человек. Среди них девять болельщиков «Спартака» и пять поклонников «Зенита». Все нарушения касаются правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что с прилегающей к стадиону территории в полицию также доставлено еще пять человек за нахождение у стадиона в нетрезвом виде.

Ранее в главке сообщили, что по факту стычки между болельщиками полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.