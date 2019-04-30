Заместитель начальника отдела по безопасности и работе с болельщиками Александр Сафонов – о нарушениях на матчах 25 и 26 туров чемпионата России.

– На некоторых матчах были зафиксированы нарушения поведения зрителей, но службы сработали хорошо.

Например, на матче "Краснодар" – ЦСКА болельщиками армейского клуба были использованы пиротехнические изделия. Поле просмотра камер видеонаблюдения были задержаны три нарушителя. Двое проживают в Краснодарском крае, один в Московской области. Им дали двое суток административного ареста и по году запрета посещения спортивных соревнований.

– Были ли случаи, когда болельщики, которым запрещен вход на матчи, пытались пройти?

– В 25 и 26 турах попыток прохода не зафиксировано. В предыдущих турах на "Открытии Арене" не были допущены на стадион 8 человек, на "РЖД Арене" четыре человека.

– Что скажете по матчу "Арсенал" – "Спартак"? Много людей увозили оттуда.

– Там были нарушения со стороны болельщиков "Спартака". Но если сравнивать с аналогичными предыдущими матчами, все отметили, что этот матч с точки зрения организации безопасности проведен наиболее успешно. Это касается и прохода на трибуны и ухода со стадиона. Были локальные столкновения на подходе к стадиону, но не назвал бы это дракой. (Юлия Яковлева)