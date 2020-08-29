Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, когда выйдет на поле после травмы новичок красно-белых Александр Кокорин, а также отметил, что порадуется за одноклубника, если ему придет предложение от «Ромы».

— Когда он выйдет на поле? Не могу сказать. Над ним колдуют. Он сам говорит, что, скорее всего, после сборной. Он еще хотел с «Локомотивом» выходить, но не стали форсировать, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Слухи о «Роме»? Не спрашивал у него. У них были договоренности с Газизовым. Если будет предложение от той же «Ромы», если он перейдет, то я только за него порадуюсь.