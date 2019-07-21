Попов считает, что арбитр матча со "Спартаком" мог трактовать некоторые моменты в пользу "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после ничейного результата в матче второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) не стал оценивать работы главного арбитра встречи Кирилла Левникова, но отметил, что судья мог по-другому трактовать некоторые моменты в игре.

– В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счет мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счет мог быть и побольше.

– Много вопросов к судье?

– О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать нашу пользу.

– Помог бы VAR?

– Думаю, что помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.

– Довольны результатом?

– После "Оренбурга" настраивались на победу. Думаю, что мы ее заслуживали, но ничья, добытая в концовке – тоже хорошо.

– Какие цели у команды на сезон?

– Мы сами перед собой ставим высокие цели, у нас хорошая команда. Мастерство есть, по итогам сезона нужно быть еврокубках, – сказал Попов в интервью с пресс-службой "Ростова".

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