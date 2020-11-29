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Попов — о «Спартаке»: «Общался с Газизовым. Я свой приказ о назначении подписал»

18:20
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Новый спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал подробности своего назначения и добавил, что уже общался с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Попов уже занимал эту должность с сентября 2008 года до августа 2016-го.

— Являюсь ли я сотрудником клуба? А на сайте есть объяснение? Да? Значит больше мне вам нечего сказать. Общались ли с Газизовым? Конечно.
Подписал ли он приказ о моем назначении? Спрашивайте у него. Я свой подписал. (Севастиан Терлецкий)

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