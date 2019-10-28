РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Попов не считает второе место «Ростова» в турнирной таблице РПЛ сенсацией. И вот почему

13:16

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда ждет каждого матча, чтобы набирать очки.

— Я вообще не удивлен результату, которого мы сейчас добились. Уже на сборах было видно, что команда очень хорошо заряжена, все получается. Ждем каждую игру, чтобы показать себя, брать очки и быть в числе лидеров.

— То есть положение команды в таблице тебя устраивает?

— Я очень доволен. Мы отстаем только на три очка от первого места. Это очень мало, все теряют очки, а значит, у нас еще будет возможность их догнать.

— Что случилось с командой летом, ведь в конце прошлого сезона практически тем же составом долго не получалось выигрывать?

— Думаю, на игру весной повлиял уход ряда ключевых игроков. Кроме того, мы раньше играли в 5-3-2, сейчас в 4-3-3, меньше атаковали. С новой схемой пришел и результат. Мне нравится тот футбол, который показывает наша команда сейчас, у нас на поле многое получается. В центре поля все партнеры высокого уровня: и Норманн, и Еременко, и Глебов. Мы без проблем понимаем друг друга в игровых ситуациях, решаем, кто выдвигается, кто остается на своей позиции. Можно сказать, что с закрытыми глазами чувствуем друг друга на поле и я этому рад.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 455
Все опросы
Кто забил лучший гол 14-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир