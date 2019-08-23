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Попасть на матч «Динамо» можно будет бесплатно, сдав мусор на переработку

10:58
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Стадион «Динамо» указан в качестве партнера столичной акции «Искусство ради экологии», сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Суть акции заключается в обмене в период с 31 августа по 24 сентября сортированного вторичного сырья на билеты в кино, театр и музеи. «Динамо» занимает 13-е место в таблице РПЛ, имея на счету 5 очков после 13 туров. Следующий домашний матч клуб проведет 15 сентября в рамках 9-го тура РПЛ с «Уфой».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.mos.ru/news/item/60747073/

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