Понсе получит от одного до трех матчей дисквалификации

Нападающему "Спартака" Эсекиэлю Понсе, удаленному на 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" (0:0), грозит дисквалификация на срок от одной до трех игр. Судья Владислав Безбородов квалифицировал фол нападающего, врезавшегося прямой ногой в динамовского вратаря Антона Шунина, как "серьезное нарушение правил", а не как агрессивное поведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, "серьезное нарушение правил игры (грубая игра), то есть использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в том числе толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей".

Таким образом, Понсе может пропустить встречи ближайших туров с "Ахматом" (11 августа, в гостях), ЦСКА (19 августа, дома) и "Крыльями Советов" (25 августа, в гостях). (Александр Бобров)

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