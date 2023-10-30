Пономарев: «Зенит» на катушку раскрутит «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Я не ожидал от них такой слабой игры. Совсем скоро у «Краснодара» игра с «Зенитом», питерцы их вообще на катушку раскрутят, так что «быков» ждет провал. Но занять почетное третье место они вполне могут. Оценить турнирные перспективы ЦСКА пока проблематично, до конца календарного года будет ведь еще одна игра с «Краснодаром», только уже на их поле. У ЦСКА много травм, Федотову приходится на ходу перестраивать оборону. Если получится обрести баланс в этой линии, то все будет хорошо», — прводит слова Пономарева «Газета.ru».

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября. Тогда команда Владимира Федотова обыграла «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Пари НН», а «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 5 ноября.