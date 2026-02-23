Пономарев считает ЦСКА главным фаворитом в чемпионской гонке: «Есть еще «Краснодар», но мы их дернем»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» оценил зимнюю трансферную кампанию армейцев.

«Очень доволен трансферами армейцев. Все сделано точечно. Тот же обмен точно в пользу ЦСКА. Дивеев для меня не защитник должного уровня, а Лусиано Гонду поможет. С нападением не должно быть теперь проблем. Я Бабаеву сказал, что с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже. Приобрели хорошего, опытного игрока из «Спортинга». ЦСКА — для меня главный фаворит в чемпионской гонке. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем», — сказал Пономарев «СЭ».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.