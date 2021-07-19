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Пономарев отреагировал на решение ЦСКА утвердить Алексея Березуцкого главным тренером

16:16
Алексей Березуцкий. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
Алексей Березуцкий. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» решение армейцев утвердить Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды.

«Пускай пока поработает. Руководство посмотрит, как будет вести себя коллектив, как будут играть. Здесь много факторов, которые зависят от самого Березуцкого: как он выстроил работу с коллективом, как к нему относятся в команде. Он же почти ровесник со многими игроками, а с некоторыми из них играл. Это очень сложный процесс перехода от игрока в тренеры. Теперь он должен руководить теми, с кем играл. Как они к нему должны обращаться? Леша или по имени и отчеству? Я не завидую Алексею. Потому что я бы на его месте, если бы хотел работать тренером, начал бы с низшей лиги. Чтобы вкусить все прелести тренерской работы. Поскандалить с руководством, судьями и игроками, кого-то наказать. Так-то ему надо набираться опыта.

ЦСКА — большая ответственность. Это топ-команда, которую все знают. Ему будет очень сложно. Мне самому интересно, что из этого получится. Если не получится, то ему надо будет срочно уходить. Не каждому игроку дано в дальнейшем стать тренером", — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

19 июля Березуцкий был утвержден главным тренером ЦСКА. Сегодня в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» он впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности».

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