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Сегодня, 10:15

Пономарев назвал футболистов ЦСКА, которые хорошо себя проявили в текущем сезоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал игроков армейцев, которые хорошо себя показали по ходу сезона-2022/23.

«В ЦСКА в этом сезоне сильно отличается полузащитник Иван Обляков. Он прибавил в физике, технике и желании. На него можно надеяться. Он забивает голы, а также постоянно обостряет. Иван на поле действует неплохо. Я бы его отметил. Естественно, наш капитан — Игорь Акинфеев. Он надежно прикрывает ворота армейцев, практически на сухую. У нас с такими игроками перспективы очень хорошие — в первенстве и на Кубке. Я думаю, что у ЦСКА в этом сезоне все завершится благополучно», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура.

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-vyidelil-dvuh-igrokov-kluba-kotoryie-horosho-proyavili-sebya-v-tekushhem-sezone
Владимир Пономарев
Иван Обляков
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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 - : -
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