«Помоги Михалычу собрать состав». Ролик ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»

В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Перед игрой в Twitter армейцев появилось шуточный проморолик.

Видео озаглавлено: «Помоги Михалычу собрать состав», — и намекает на большое количество травмированных в составе красно-синих.

В нем болельщикам предлагается собрать состав на игру. Среди кандидатов на место в основе есть помощник главного тренера Виктор Онопко, сын певца Филиппа Киркорова — Мартин, — который занимается в академии ЦСКА или известный исполнитель Игорь Николаев.

Помоги Михалычу собрать состав на #ЦСКАкраснодар



Ждём вас дома, на ВЭБ Арене, в воскресенье. Нам как никогда нужен наш 12-й игрок ??



? https://t.co/BFNV0PjI8H pic.twitter.com/8tFQGarR8W — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 21, 2019

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