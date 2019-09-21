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«Помоги Михалычу собрать состав». Ролик ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»

13:02
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В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Перед игрой в Twitter армейцев появилось шуточный проморолик.

Видео озаглавлено: «Помоги Михалычу собрать состав», — и намекает на большое количество травмированных в составе красно-синих.

В нем болельщикам предлагается собрать состав на игру. Среди кандидатов на место в основе есть помощник главного тренера Виктор Онопко, сын певца Филиппа Киркорова — Мартин, — который занимается в академии ЦСКА или известный исполнитель Игорь Николаев.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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