Полузащитнику "Оренбурга" грустно после поражения от ЦСКА

Полузащитник "Оренбурга" Никита Маляров после поражения в матче 2-го тура чемпионата России от ЦСКА (1:2) отметил, что его команде пора уже набирать очки. В первом туре "Оренбург" также потерпел поражение.

– Какие впечатления от матча?

– Не особо положительные. Проиграли ЦСКА, не набрали три очка. Грустно. Надо уже набирать очки в новом сезоне.

– В целом ваша команда смотрелась неплохо.

– За это очки не дают. Ребята бились на каждом участке поля, все молодцы.

– Это заслуженное поражение или были достойны большего?

– Мы заслуживали большего.

– Что не получилось?

– Первый мяч пропустили не логичный. Влашич удачно пробил. А так можно было переломить игру и при счете 0:2, и при 1:2. На последней минуте могли забить и вытянуть матч вплоть до победы.

– После перерыва был промежуток, когда ЦСКА не пускал вас на свою половину поля. Это они так вас прижали, или у вас была такая задумка?

– Они играли дома. Было понятно, что ЦСКА будет играть с большим владением мяча. А мы играли в свой футбол. Это быстрые контратаки, которые могли принести нам что-то большее. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)