Полузащитнику "Оренбурга" грустно после поражения от ЦСКА

Полузащитник "Оренбурга" Никита Маляров после поражения в матче 2-го тура чемпионата России от ЦСКА (1:2) отметил, что его команде пора уже набирать очки. В первом туре "Оренбург" также потерпел поражение.
– Какие впечатления от матча?
– Не особо положительные. Проиграли ЦСКА, не набрали три очка. Грустно. Надо уже набирать очки в новом сезоне.
– В целом ваша команда смотрелась неплохо.
– За это очки не дают. Ребята бились на каждом участке поля, все молодцы.
– Это заслуженное поражение или были достойны большего?
– Мы заслуживали большего.
– Что не получилось?
– Первый мяч пропустили не логичный. Влашич удачно пробил. А так можно было переломить игру и при счете 0:2, и при 1:2. На последней минуте могли забить и вытянуть матч вплоть до победы.
– После перерыва был промежуток, когда ЦСКА не пускал вас на свою половину поля. Это они так вас прижали, или у вас была такая задумка?
– Они играли дома. Было понятно, что ЦСКА будет играть с большим владением мяча. А мы играли в свой футбол. Это быстрые контратаки, которые могли принести нам что-то большее. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)