Полузащитники Козлов и Янов стали игроками тульского «Арсенала»

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила о подписании контрактов с полузащитниками Иваном Козловым и Данилой Яновым. Соглашения игроков рассчитаны до конца сезона-2022/23.

22-летний Козлов ранее выступал за дубль «Арсенала». В сезоне-2019/20 он провел 13 матчей в молодежной команде. Последние два сезона футболист играл в тверской «Волге».

22-летний Янов прошлый сезон провел в «Форте», за который сыграл 12 матчей. Футболист также не раз вызывался в юношескую сборную России. В «Арсенале» он будет играть на правах аренды, права на хавбека принадлежат «Химкам».