Полузащитник «Динамо» Макаров пропустит матч с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров пропустит матч 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

Футболист получили желтую карточку в матче 16-го тура против «Ростова». Для хавбека это четвертое предупреждения в сезоне, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 13 ноября, начало — 19.30 (мск).

Отметим, что это будет последний тур перед перерывом на чемпионат мира и длинной паузой.