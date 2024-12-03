Полузащитника «Зенита» Ерохина и нападающего «Крыльев» Сергеева внесли в базу «Миротворца»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

В список также внесли нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Футболисты попали в раздел «Чистилище», в котором числятся люди, которых уличили в антиукраинских действиях или словах. Футболисты попали в базу данных из-за встречи с ветеранами СВО, а также членами их семей на тренировке «Зенита» в сентябре прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на данные на сайте ресурса.

В ноябре в базу украинского ресурса включили игроков «Спартака» Александра Максименко, Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Срджана Бабича, Никиту Чернова, Алексиса Дуарте, Данила Пруцева, Кристофера Мартинса, Хесуса Медину, Манфреда Угальде, а также Александра Соболева, который летом перешел в «Зенит».

Причиной включения представителей красно-белых стала акция, в рамках которой игроков на матч против ЦСКА 25 апреля выводили дети ветеранов СВО.

В октябре в базу «Миротворца» внесли игроков и членов тренерского штаба ЦСКА и «Зенита». Позже туда также включили двух руководителей клубов РПЛ — генерального директора «Химок» Николая Оленева и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.

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