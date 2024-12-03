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Полузащитника «Зенита» Ерохина и нападающего «Крыльев» Сергеева внесли в базу «Миротворца»

Диана Андрющенко
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

В список также внесли нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Футболисты попали в раздел «Чистилище», в котором числятся люди, которых уличили в антиукраинских действиях или словах. Футболисты попали в базу данных из-за встречи с ветеранами СВО, а также членами их семей на тренировке «Зенита» в сентябре прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на данные на сайте ресурса.

В ноябре в базу украинского ресурса включили игроков «Спартака» Александра Максименко, Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Срджана Бабича, Никиту Чернова, Алексиса Дуарте, Данила Пруцева, Кристофера Мартинса, Хесуса Медину, Манфреда Угальде, а также Александра Соболева, который летом перешел в «Зенит».

Причиной включения представителей красно-белых стала акция, в рамках которой игроков на матч против ЦСКА 25 апреля выводили дети ветеранов СВО.

В октябре в базу «Миротворца» внесли игроков и членов тренерского штаба ЦСКА и «Зенита». Позже туда также включили двух руководителей клубов РПЛ — генерального директора «Химок» Николая Оленева и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
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ЦСКА – Рубин
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30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
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Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

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Зенит

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Муталип Алибеков

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Данила Прохин

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