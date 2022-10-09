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9 октября, 21:05

Полузащитника «Торпедо» Каймаков: «Чтобы забивать, нужно проводить больше атак, а с этим сегодня были проблемы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитника «Торпедо» Михаил Каймаков прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

— Чего сегодня не хватало «Торпедо»?

— Не получалось в созидании. Чтобы забивать, нужно проводить больше атак, а с этим сегодня были проблемы. Мы были ближе, чем соперник, к тому, чтобы проиграть.

— Уже успел адаптироваться в команде с момента перехода?

— Да, мне было легче остальных, так как я знаю русский язык. Помогаю другим новичкам, которые приехали с Балкан. Можно сказать, что моя вторая профессия в «Торпедо» сейчас — переводчик (улыбается).

— Следующий матч у нашей команды с «Локомотивом». Известно ли тебе что-то о принципиальности встреч «Торпедо» и «Локомотива»?

— Честно, пока не очень.

— Для «Торпедо» это самый принципиальный соперник.

— Да? Ну, в нашем нынешнем положении должно быть все равно с кем играть. Нам очень нужны очки, надеюсь в следующем матче мы сумеем победить.

Источник: https://torpedo.ru/news/44552/
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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