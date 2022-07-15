Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ничью в матче против «Химок» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

— Вендел, «Зенит» упустил победу в матче с «Химками», добившись лишь ничьей. Чего сегодня не хватило команде?

— Думаю, мы хорошо провели первую половину игры, контролировали мяч, — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита». — К сожалению, такие матчи — часть футбола. У этой ничьей горький привкус, но нам нужно работать и двигаться дальше.

— В перерыве Малком сказал, что поле было не полито, мяч двигался плохо. Стало ли это одной из причин того, что игра не получалась?

— Это немного усложнило нашу игру, газон действительно был слишком сухим. Но это тоже часть футбола, хитрость хозяев — это их стадион, они делают то, что хотят. Впереди у нас матч в Петербурге, мы должны быть к нему готовы.

— Вы забили красивый гол, вас признали лучшим игроком матча. Это немного скрасило неудачный результат игры?

— Нет, мы уезжаем отсюда с грустными мыслями, потому что, как я уже сказал, мы хорошо играли, доминировали, вышли вперед, а в концовке не удержали победу. Но нам нужно не опускать голову, а упорно работать, чтобы через неделю показать свою силу нашим болельщикам в родных стенах.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля дома сыграют с «Нижним Новгородом» 24 июля.