Вендел о газоне в Химках: «Поле было слишком сухим, но хитрость хозяев — это часть футбола»
Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ничью в матче против «Химок» (1:1) в 1-м туре РПЛ.
— Вендел, «Зенит» упустил победу в матче с «Химками», добившись лишь ничьей. Чего сегодня не хватило команде?
— Думаю, мы хорошо провели первую половину игры, контролировали мяч, — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита». — К сожалению, такие матчи — часть футбола. У этой ничьей горький привкус, но нам нужно работать и двигаться дальше.
— В перерыве Малком сказал, что поле было не полито, мяч двигался плохо. Стало ли это одной из причин того, что игра не получалась?
— Это немного усложнило нашу игру, газон действительно был слишком сухим. Но это тоже часть футбола, хитрость хозяев — это их стадион, они делают то, что хотят. Впереди у нас матч в Петербурге, мы должны быть к нему готовы.
— Вы забили красивый гол, вас признали лучшим игроком матча. Это немного скрасило неудачный результат игры?
— Нет, мы уезжаем отсюда с грустными мыслями, потому что, как я уже сказал, мы хорошо играли, доминировали, вышли вперед, а в концовке не удержали победу. Но нам нужно не опускать голову, а упорно работать, чтобы через неделю показать свою силу нашим болельщикам в родных стенах.
Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.
«Химки» 24 июля дома сыграют с «Нижним Новгородом» 24 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1