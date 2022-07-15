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15 июля, 23:23

Вендел о газоне в Химках: «Поле было слишком сухим, но хитрость хозяев — это часть футбола»

Вендел заявил, что газон в Химках был слишком сухим
Руслан Минаев
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ничью в матче против «Химок» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

— Вендел, «Зенит» упустил победу в матче с «Химками», добившись лишь ничьей. Чего сегодня не хватило команде?
— Думаю, мы хорошо провели первую половину игры, контролировали мяч, — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита». — К сожалению, такие матчи — часть футбола. У этой ничьей горький привкус, но нам нужно работать и двигаться дальше.
— В перерыве Малком сказал, что поле было не полито, мяч двигался плохо. Стало ли это одной из причин того, что игра не получалась?
— Это немного усложнило нашу игру, газон действительно был слишком сухим. Но это тоже часть футбола, хитрость хозяев — это их стадион, они делают то, что хотят. Впереди у нас матч в Петербурге, мы должны быть к нему готовы.
— Вы забили красивый гол, вас признали лучшим игроком матча. Это немного скрасило неудачный результат игры?
— Нет, мы уезжаем отсюда с грустными мыслями, потому что, как я уже сказал, мы хорошо играли, доминировали, вышли вперед, а в концовке не удержали победу. Но нам нужно не опускать голову, а упорно работать, чтобы через неделю показать свою силу нашим болельщикам в родных стенах.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля дома сыграют с «Нижним Новгородом» 24 июля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-15-vendel-u-etoy-nichey-gorkiy-privkus-no-nam-nuzhno-dvigatsya-dalshe.htm
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 1
И К Ж
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 1 0 1
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