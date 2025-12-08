Андрей Мостовой: «Джентльменом надо себя не только ощущать, но и быть им»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как часто надевает костюмы и порассуждал, каким должен быть джентльмен.

«Не так часто надеваю наряды, только на какие-то мероприятия. Джентльменом надо себя не только ощущать, но и быть им. Необходимо всегда быть светлым. Необходимо уважение, взаимоуважение, к сопернику, к любому человеку. Кричалки про «Спартак»? Много раз говорил, что это было неправильно», — сказал Мостовой на церемонии вручения награды «Джентльмен года».

20 ноября стало известно, что хавбек стал лауреатом премии «Джентльмен года».