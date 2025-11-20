Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой получил премию «Джентльмен года»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой стал лауреатом премии «Джентльмен года», сообщила газета «Комсомольская правда».

Тройку претендентов выбрали болельщики. На награду также претендовали вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. Мостовой набрал 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.

28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи в 20 матчах.

Премию «Джентльмен года» проводят с 1994 года. Она носит имя легендарного Федора Черенкова. В прошлом году лауреатом стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.