Ерохин — о голе в ворота «Сочи»: «Возможно, сходство с Томасом Мюллером у меня есть»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» оценил свой победный гол в ворота «Сочи» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

— При этом ваш гол в ворота «Сочи» может стать чемпионским...

— Пока рано об этом говорить. Кто-то, наверное, хочет сказать, что «Зенит» уже взял титул. Но мы понимаем, что «Ростов» — качественная команда. На ее поле никогда не бывает просто. А вот после сезона уже можно сесть и порассуждать, где и какой гол стал чемпионским.

— В Telegram-каналах вас уже сравнили с Томасом Мюллером.

— Сравнивать сложно — у каждого свой путь и своя история. Не первый раз мне об этом говорят, и если такие ассоциации возникают не у одного-двух человек — возможно, в этом что-то есть.

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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