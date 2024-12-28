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Полузащитник «Зенита» Ахметов назвал причины критики в адрес петербургского клуба

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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о своем отношении к критике в адрес российских футболистов и петербургского клуба.

«Понятно, что вокруг чемпионов бывает много хейта. Люди хотят что-либо поменять в чемпионате, хотят, чтобы кто-то другой выиграл. Из-за этого любую неудачу остро и негативно воспринимают. Это нормально. Касаемо игроков, я думаю, российских футболистов любого клуба хейтят. Просто «Зенит» больше на виду, больше внимания к нему. Здесь конкуренция больше, уровень игроков выше», — сказал Ахметов Legalbet.

«Зенит» после 18-и туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: Legalbet
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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