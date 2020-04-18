Полузащитник тульского «Арсенала» Банда приобрел для жителей своей родной деревни 100 продуктовых наборов
13:38
Замбийский полузащитник тульского «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, сообщается на официальном сайте тульского клуба.
Отмечается, что в набор вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.
???Ламек Банда помог своей деревне!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 18, 2020
Замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.
Подробности ?https://t.co/BShJvdWo08 pic.twitter.com/wl8CLgFuC5
Матчи РПЛ приотстановлены из-за пандемии коронавируса, «Арсенал» после 22 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
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