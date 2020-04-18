Полузащитник тульского «Арсенала» Банда приобрел для жителей своей родной деревни 100 продуктовых наборов

Замбийский полузащитник тульского «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, сообщается на официальном сайте тульского клуба.

Отмечается, что в набор вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.

???Ламек Банда помог своей деревне!



Замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда приобрел для жителей своей деревни более 100 продуктовых наборов, в которые вошли сахар, мука, рис, соль, а также средства гигиены.



Подробности ?https://t.co/BShJvdWo08 pic.twitter.com/wl8CLgFuC5 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 18, 2020

Матчи РПЛ приотстановлены из-за пандемии коронавируса, «Арсенал» после 22 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.