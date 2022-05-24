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Гулиев может вернуться в «Ростов»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев может вернуться в «Ростов», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в связи с вылетом «Арсенала» из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний россиянин найти себе новый клуб.

Напомним, что полузащитник выступал за «Ростов» с 2018 по 2019 год.

Отмечается, что между Гулиевым и главным тренером ростовского клуба Валерием Карпиным сохранились хорошие взаимоотношения.

В сезоне-2021/22 Гулиев принял участие в 26 матчах за ростовчан и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-ayaz-guliev-mozhet-vernutsya-v-rostov-1274169/
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