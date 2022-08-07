Александр Рязанцев: «В двух последних турах «Торпедо» выглядело достойно»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после завершения матча 4-го тура РПЛ против «Химок» (1:3) заявил, что футболисты московского клуба выглядели достойно.

«Не хватило реализации, во втором тайме владели преимуществом, — сказал Рязанцев ТАСС. — Логичен ли второй гол? Они классно провели атаку, думаю, что логичный. Наверное, не вытекало из хода игры, но они провели атаку, быстро нашли передачу, завершение классное».

«У нас были потом классные моменты, чтобы забить, к сожалению, не реализовали. Привыкло ли «Торпедо» к уровню РПЛ? Думаю, что в двух последних турах мы выглядели достойно», — добавил Рязанцев.

«Торпедо» с одним очком в четырех матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.