Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Александр Рязанцев: «В двух последних турах «Торпедо» выглядело достойно»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после завершения матча 4-го тура РПЛ против «Химок» (1:3) заявил, что футболисты московского клуба выглядели достойно.

«Не хватило реализации, во втором тайме владели преимуществом, — сказал Рязанцев ТАСС. — Логичен ли второй гол? Они классно провели атаку, думаю, что логичный. Наверное, не вытекало из хода игры, но они провели атаку, быстро нашли передачу, завершение классное».

«У нас были потом классные моменты, чтобы забить, к сожалению, не реализовали. Привыкло ли «Торпедо» к уровню РПЛ? Думаю, что в двух последних турах мы выглядели достойно», — добавил Рязанцев.

«Торпедо» с одним очком в четырех матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/15416459
Александр Рязанцев (футбол)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
В шахматном мире России присудили разгромную победу над Украиной. Аркадий Дворкович выиграл президентские выборы FIDE
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» в лидерах и другие матчи
РПЛ, расписание 4-го тура: «Спартак» и ЦСКА ушли вперед, «Динамо» обыграло «Крылья Советов» и другие матчи
«Динамо» в гостях победило «Крылья Советов»
Защитник «Торпедо» Нетфуллин: «Упадническим настроение не назвал бы, но оно неудовлетворительное»
Черная полоса «Торпедо», сын Юрана и дубль Долгова: кадры домашнего матча москвичей в Химках
«Крылья Советов» — «Динамо»: все голы матча
Экс-тренер «Торпедо» Игнатьев считает, что некоторые игроки клуба не соответствуют уровню РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин: «Ощущение, что «Локомотиву» наплевать на результат. Удивляет слепая вера в немецких «специалистов»

«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы команд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
14
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости