Зобнин — о «Торпедо»: «Дай бог, чтобы они вышли из зоны вылета и сохранили прописку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о «Торпедо» (2:1) после матча 23-го тура РПЛ.

— Не было Промеса и Соболева. Как это повлияло? Сложнее перестраиваться?

— Повлияло, конечно. Если теряем любого футболиста, конечно, тяжело без них.

— Как вам «Торпедо»? Видно, что они меняются.

— В конце было тяжело. Они начали создавать моменты. Дай бог, чтобы они вышли из зоны вылета и сохранили прописку.

— Вы так говорите, потому что «Торпедо» — братская команда?

— Ну, и потому что они в Москве. Никуда ездить не надо! (Смеется) Лучше здесь сыграть. Хороший стадион.