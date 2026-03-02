Маркиньос оценил качество газона на стадионе «Сочи» после победы «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос после победы над «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ прокомментировал состояние газона на стадионе «Фишт».

26-летний бразилец забил второй гол красно-белых на 79-й минуте. Это третий гол Маркиньоса в этом розыгрыше РПЛ.

«Немного необычное поле, но мы не выбираем, на какой поляне играть. В конце концов, всегда надо побеждать. Было бы просто ругать поле, гораздо сложнее в этих условиях выиграть. Мы выиграли — это хорошо. Сфокусированы на следующих матчах», — приводит слова Маркиньоса «Чемпионат».

«Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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