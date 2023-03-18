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18 марта, 14:43

Хлусевич о поражении от «Оренбурга»: «Это худший матч «Спартака» в этом году»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Чего не хватило сегодня «Спартаку»?

— Не хватило агрессии, наверное, победы в единоборствах. Вот и все. Много единоборств проигрывали, поэтому получился такой матч.

— Насколько сильно повлияло искусственное поле?

— Поле было хорошее, в отличие от тех полей, которые сейчас есть у многих команд. Тем более, мы готовились к этому матчу на искусственном. Нельзя грешить на поле.

— Можно сказать, что это худший матч «Спартака» в этом сезоне?

— В этом году, наверное, да.

— Видели, как ты выводил Шамара на ударную позицию, он не забил. После игры подошел что-то тебе сказать. Извинился?

— Да, поговорили насчет этого немного. Но это останется между нами.

— Абаскаль эмоционально отреагировал на это поражение?

— Из раздевалки ничего выносить не буду. То, что говорится в раздевалке, остается в раздевалке.

— Многие считают, что сегодня окончательно похоронили борьбу за чемпионство. Как смотрите на турнирное положение?

— Я бы вообще не следил за ним. Иду от игры к игре. Не слежу за этим. Хочется каждую игру побеждать, но как получается. Иногда такие конфузы случаются.

«Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40.

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Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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