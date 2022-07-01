Нобоа о возможном переходе в ЦСКА: «Посмотрим, время есть»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном переходе в ЦСКА.
— Лучший игрок лиги? Каждая игра важная. Стараюсь, чтобы выигрывали. Было очень приятно, когда получил.
— ФИФА разрешила приостанавливать контракты. Ты остаешься в «Сочи»?
— Да, никаких проблем. Переход к Федотову в ЦСКА? Это уже другой вопрос. Посмотрим, время есть, я не знаю.
— Ты не скучаешь?
— Варианты возможны, я стараюсь каждые матчи играть хорошо. Посмотрим.
— Как ты отреагировал на уход Федотова?
— Это футбол. Каждый футболист и тренер может может поменять клуб. Он хороший тренер. Он дал результат для нашей команды.
— Что можешь сказать по новому тренеру «Сочи»?
— Пока прошло мало времени. Мы только начинаем тренировочный процесс. Нужно время. Кассьерра? Спасибо ему, что он провел такой год с командой, сделал все. Получил предложение от «Зенита», только удачи ему!
Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.
15 июня Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА. Ранее 55-летний российский специалист тренировал «Сочи» с 2020-го.
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -