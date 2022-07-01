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Нобоа о возможном переходе в ЦСКА: «Посмотрим, время есть»

Полузащитник «Сочи» Нобоа высказался о возможном переходе в ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном переходе в ЦСКА.

— Лучший игрок лиги? Каждая игра важная. Стараюсь, чтобы выигрывали. Было очень приятно, когда получил.

— ФИФА разрешила приостанавливать контракты. Ты остаешься в «Сочи»?

— Да, никаких проблем. Переход к Федотову в ЦСКА? Это уже другой вопрос. Посмотрим, время есть, я не знаю.

— Ты не скучаешь?

— Варианты возможны, я стараюсь каждые матчи играть хорошо. Посмотрим.

— Как ты отреагировал на уход Федотова?

— Это футбол. Каждый футболист и тренер может может поменять клуб. Он хороший тренер. Он дал результат для нашей команды.

— Что можешь сказать по новому тренеру «Сочи»?

— Пока прошло мало времени. Мы только начинаем тренировочный процесс. Нужно время. Кассьерра? Спасибо ему, что он провел такой год с командой, сделал все. Получил предложение от «Зенита», только удачи ему!

Нобоа был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. 37-летний игрок провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

15 июня Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА. Ранее 55-летний российский специалист тренировал «Сочи» с 2020-го.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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